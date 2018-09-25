Почему осенью лучше ездить на зимних шинах

Несмотря на отсутствие льда, снега и морозов, осень нынче на том этапе, когда уже все должны обуть свои машины в зимние шины.

Согласно рекомендациям производителей, устанавливать зимние шины следует при снижении среднесуточной температуры ниже 7 градусов по Цельсию, пишет Автоцентр.

Обусловлено это тем, что ниже этой граничной температуры свойства резины протектора летних шин серьезно изменяются – она становится значительно тверже, поэтому сцепные свойства ухудшаются довольно существенно.

А это и увеличение тормозного пути при экстренном торможении не на какие-то сантиметры, а на целые метры, внутри которых могут находиться и пешеходы, и автомобили.

Причина ухудшения сцепных свойств в этом случае очень проста – затвердевшая из-за холода резина протектора не может продавить микронеровности на асфальте. Летняя шина в этом случае больше напоминает каток с металлическими колесами, которые скользят по поверхности.

При таком движении реальная площадь контакта шины с дорогой существенно снижается, что вместе с отсутствием вдавливания резины в микронеровности дороги и является причиной серьезного ухудшения сцепных свойств.

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В наших условиях эксплуатации ситуация на летних шинах усугубляется и тем, что на дорогах много мокрых листьев. В дождливую погоду они во многих местах превратились в своеобразную гниющую массу, превратив дорожное покрытие в каток со своеобразной подложкой.

Установив зимние шины, в вашем распоряжении остается эффективная работа тормозной системы на мокром и сухом осеннем асфальте. Что касается лиственной каши, то и здесь на зимних шинах вы будете в выигрыше, так как рисунок протектора при торможении эффективно сгребает и частично поглощает этот дорожный мусор, улучшая сцепление с дорогой.

К слову, напоминаем о 5 основных моментах, на которые необходимо обращать внимание при выборе зимней резины.