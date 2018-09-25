Авто в кредит: какие машины выгодно покупать и сколько придется переплатить (ИНФОГРАФИКА)

Условия автокредитования в Украине, сколько придется переплатить, какой должен быть доход и риски – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

В июле 2018 года средняя зарплата составила 9774 грн

Если вы семья со средним доходом, не ждите быстрого приобретения автомобиля. В условиях нынешней экономики вам придется откладывать 11 лет.

Можно накопить и за 5 лет, но только в режиме жесткой экономии. Про отпуск придется забыть, новую одежду тоже и никаких развлечений. На ближайшие несколько лет ваши лучшие друзья – диван и телевизор.

– Это если в семье двое взрослых, работающих людей. Если есть дети, то вообще нереально собрать. Тут бы прожить, – рассказывает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

При таком доходе кредит тоже не вариант, риски велики, да и банк, скорее всего, откажет.

– В этом случае приобрести машину можно только через продажу другого имущества. Либо же, покупать б\у автомобиль, – отмечает эксперт.

Сколько нужно зарабатывать

Другое дело 35 тысяч гривен в месяц. Именно такой доход позволит взять машину в кредит и комфортно жить.

– Заработок семьи должен быть стабильным и составлять 35 тыс. грн, а лучше быть от 50 тыс. грн – $1,5-2 тыс. в месяц. Это поможет накопить на начальный внос по кредиту и оплачивать другие платежи, – рассказывает экономист.

Это при условии стоимости машины $18 тысяч, процентной ставки 20% годовых и дополнительных расходах: 30% стартовый платеж – $5 тыс., регистрация в ПФ – 4% = $700 и страхование КАСКО $700. При этом срок кредита составит 2 года, а ежемесячный платеж – 12,5 тыс.

Чтобы покрыть первоначальные затраты по кредиту, нужно копить 2- 3,5 года. Зависит от процента откладываемых средств.

Без кредита новое авто среднего класса сможете купить через лет 7. Это при том же заработке – 35 тысяч гривен на семью.

– Оптимально ежемесячно откладывать 10% от дохода. Однако мы все понимаем, что даже в таком случае возникает множество непредвиденных расходов, которые съедают сбережения, совсем нецелевым способов. В итоге, откладывать необходимо больше, и желательно размещать эти сбережения на депозитных счетах, в государственных облигациях. Тогда деньги будут работать. Даже конвертировать в валюту и разместить на депозитах – будет выгоднее, чем просто откладывать в “кубышку”, – советует экономист.

Какие авто выгодно покупать

Все зависит от ваших задач и количества намотанных километров в день.

– Если вы ежедневно ездите много или совершаете дальние поездки, сэкономить помогут авто на дизеле или газу. Дизельные авто потребляют меньше топлива чем бензиновые, а газ стоит в 2 раза дешевле бензина. Если проезжаете до 80 км в рамках города и есть возможность заряжать, то нужно обратить внимание на электромобили Nissan Leaf, например. Цены на бюджетные лифы $10-15 тысяч, – рассказывает представитель компании Carsgroup Виталий Загородний.

При выборе автомобиля обращайте внимание и на его пробег, на общее техническое состояние и историю обслуживания. При выборе автомобиля желательно обращаться к специалистам за всесторонней проверкой машины. Ну или хотя бы проверьте двигатель, ходовую часть авто и все остальные узлы на хороших СТО.

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Автокредитование в Украине

В 2008 году в Украине грянул кризис, что отразилось и на рынке автокредитования. Он заметно просел. Тогда банки не решались вступать в сделки, предложений было очень мало.

Однако в 2017 году ситуация изменилась. Сейчас банки все чаще предлагают свои услуги в этом сегменте.

– Росту автокредитования способствует восстановление авторынка: в 2017 году продажи новых автомобилей в Украине выросли на 25% до 82 тыс. штук, – говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

В Украине модель автокредитования основана на партнерских программах банков и дилеров, которые продают автомобили. Часто в автомобильных салонах можно встретить специалиста по кредитам. Он представляет интересы нескольких банков, рассказывает об условиях, помогает заполнить анкету заемщика и грамотно подготовить пакет документов.

– Очень часто специальные кредитные программы заточены под конкретные марки автомобилей. Банки, выдающие кредиты, часто сотрудничают с глобальными финансовыми корпорациями автопроизводителей – Renault Finance, Chevrolet Finance или KIA Finance, – рассказывает эксперт.

В случае отсутствия такого сотрудника в автосалоне, нужно обратиться в банк.

Что предлагают банки

Переплата по кредиту в среднем составляет 26-30%.

Процентная ставка колеблется от 0,01 % до 35% годовых и зависит от суммы первоначального взноса и срока кредитования. Чем больше первоначальный взнос и меньше срок кредитования, тем меньше процентная ставка.

Вот как это выглядит на практике:

Срок кредитования Средняя ставка Минимальная ставка Максимальная ставка 1 год 8,48 % 0,01% 35,46 % 3 года 12,30 % 4,10% 33,45 % 5 лет 13,97 % 6,80% 33,05% 7 лет 14,53 % 8% 32,87%

Банк не взимает комиссию за досрочное погашение кредита.

Срок кредитования от 1 года до 7 лет. Но задолженность можно погасить и досрочно. Для этого обратитесь в банк и заключите дополнительное соглашение по кредитному договору.

Минимальная сумма кредита – 100 тыс. грн, максимальная – 1 млн 250 тыс. грн. При этом первоначальный взнос от 20%, для предпринимателей – от 30%.

– Правда не нужно забывать и о дополнительных расходах: комиссия банка за оформление кредита, ты обязан застраховать свою жизнь, и, конечно, полное КАСКО. И помните, что кредит – это ограничение в перемещении. Выезд за границу возможен только после получения письма от банка с разрешением на выезд, – подчеркивает независимый финансовый консультант Елена Шиманская.

О расходах по кредиту вас должен уведомить банк. Можно также воспользоваться кредитным калькулятором на сайте finance.ua. Здесь нужно только подставить числа.Но ориентироваться нужно, прежде всего, на информацию от банка.

Обзор предложений банков

Чтобы взять авто в кредит, нужно изучить предложения банков. Допустим, вы собираетесь приобрести машину среднего класса, стоимостью 700 тыс. грн. Вы понимаете, что погасите кредит где-то за 5 лет. При этом вы готовы сделать первоначальный взнос в размере 50%.

В таком случае с предложениями выступят 15 банков. При этом реальная процентная ставка будет колебаться от 9,99% до 33% годовых.

При выборе банка ориентируйтесь на уровень его надежности, репутацию, опыт работы в автокредитовании, а также на количество действующих автосалонов-партнеров.

Портрет покупателя

Стоит помнить, что банки не всем дают кредит и есть основные требования.

– Возраст не меньше 25 лет и украинское гражданство – обязательные критерии. Также человек должен быть зарегистрирован (прописан) на территории Украины (подконтрольной украинской власти) и официально работать не меньше 12 месяцев, – рассказывает Елена Шиманская.

При этом ваш доход не может быть меньше 16 тысяч гривен.

Плюсы и минусы

И даже, если условия банка подходят, доход позволяет, будьте внимательны, взвесьте все за и против. Помните, кредит – это всегда риск.

Среди плюсов – возможности. Вам не нужно копить годами, вы можете сразу пересесть с общественного транспорта на собственное авто. Особенно это выгодно, когда машина – источник дохода. К примеру, вам нужно постоянно мотаться по встречам.

Сделку можно считать выгодной, если вы собрали большую часть суммы и вам не хватает оставшихся 20%. При этом в автосалоне есть очень выгодное предложение с ограниченными сроками.

Минусы – это, конечно, переплата по кредиту, а также невозможность продать автомобиль до погашения займа. Также у вас может измениться уровень доходов: от потери работы или понижения в должности никто не застрахован.

Риски

Но куда более серьезный риск – вероятность попасть на мошенников.

– Вы подаете документы в банк. Вам через несколько дней дают отказ в кредите. Вы ищете другой банк для кредитования. Тем временем с ваших документов делаются копии и по подложным документам оформляется кредит. Через какой-то время поступает требование погасить долг по кредиту. Обычно это кончается долгими судебными разбирательствами, – рассказывает финансовый консультант.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, не стоит обращаться к непроверенным кредитным брокерам. Не заключайте соглашений через интернет и тем более не отправляйте свои данные.

Как не подписать себе приговор

Второй не менее серьезный риск связан с составлением кредитного договора. Обычно в договоре большими буквами прописывают основные условия, а различные комиссии, платежи – указывают мелким, незаметным шрифтом. Как правило, человек не обращает на это внимание и оставляет непрочитанным. В итоге дополнительные условия значительно увеличивают переплату по кредиту и загоняют в долговую яму.

Избежать этого поможет внимательное изучение всех условий договора.

– Согласно закону Украины, существенными условиями кредитного договора являются предмет, права и обязанности сторон, плата и срок, – заявляет адвокат Александр Босенко.

В договоре должны быть указаны:

четкая процентная ставка. Важно, чтобы была прописана невозможность ее увеличения банком в одностороннем порядке;

четкий срок возврата средств без возможности в одностороннем порядке его сокращения;

порядок платы, обязанности, права и ответственность сторон по выдаче и погашению кредита.

Также важно добиться внятного ответа от банка, сколько на самом деле придется платить по кредиту, какие неустойки погасить в случае просрочки по кредиту. Обязательно попросите сделать расчет по кредиту и распечатать вам экземпляр.

Если же условия договора все-таки вас смущают, лучше проконсультируйтесь с юристом.

– В таких делах стоит обращаться к юристу, так как кредит – рискованное предприятие. В своей практике я часто встречаю, что люди, читая пункты, которые банком очень хитро написаны, не понимают их суть и риски, – рассказывает адвокат.

Поэтому берите с собой на встречу юриста. Это поможет избежать подписания договора на “выгодных” для банка условиях.

Ангелина Малиновская