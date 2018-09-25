Химическое оружие и гранатомет не страшны. Трамп показал новый лимузин

Новый лимузин президента США Дональда Трампа впервые засветился на публике во время его приезда в штаб-квартиру ООН.

Президентский лимузин имеет то же название – Beast (с английского – “зверь”) и сделан на базе различных моделей американского концерна General Motors.

Внешне лимузин президента США напоминает современные модели Cadillac, однако в основе машины лежит шасси от среднеразмерного фургона Chevrolet Silverado. В качестве силового агрегата использован 6,2-литровый V8 от Chevrolet Corvette.

Зверь бронированный. По разным оценкам, его масса составляет от 6 до 9 тонн.

Кузов может выдержать попадание из гранатомета. Автомобиль имеет системы пожаротушения и камеру ночного видения.

Кроме того, президентский Cadillac оснащен современной системой жизнеобеспечения.

Авто выдерживает атаку химической и бактериологическим оружием, для чего кабина сделана герметичной, в ней есть фильтры и запас воздуха.

В лимузине также установка для распиловки слезоточивого газа и даже сохраняется кровь для переливания.

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Напомним, как лимузин Трампа застрял в воротах дворца в Бельгии.