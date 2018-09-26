Новые правила эвакуации: какие авто заберут и сколько штраф

27 сентября начинают действовать новые правила эвакуации транспортных средств.

Согласно новым правилам эвакуации транспортных средств, которые начнут действовать с 27 сентября, минимальная стоимость эвакуации автомобиля и хранения его на штрафплощадке в сутки составит 864 гривны с учетом НДС.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на своей странице в Facebook.

За эвакуацию автомобиля весом до 2-х тонн нужно будет заплатить 600 грн. К этому нужно еще добавить стоимость хранения автомобиля на штрафплощадке (первые семь суток – 140 грн в сутки), к тому же НДС и штраф за нарушение ПДД. Эвакуация тяжелых машин будет стоить дороже.

В каких случаях эвакуируют машину

Если нарушены правила остановки, стоянки, парковки, если не оплачена парковка, если припаркованный автомобиль значительно мешает дорожному движению.

Автомобиль эвакуируют на штрафплощадку, если он оставлен на проезжей части в два и более рядов, на трамвайных путях, мостах, на пешеходных переходах или возле них, на перекрестках и у возле них, ближе 30 метров от остановки общественного транспорта, ближе, чем 10 метров от места дорожных работ и др.

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Неправильная парковка обязательно должна быть зафиксирована с помощью фото или видео. Владелец эвакуированного автомобиля сначала должен оплатить стоимость транспортировки, хранения и штраф, после чего сможет его забрать.

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