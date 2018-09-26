Есть 5 основных моментов, на которые необходимо обращать внимание при выборе зимней резины: рисунок протектора, шипы, производитель, спецификация, маркировка.

Как выбрать зимнюю резину для авто и когда ее лучше ставить.

Специалисты советуют посетить шиномонтаж, как только температура воздуха опуститься ниже +7.

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А сами советы по выбору зимней резины можно разделить на несколько важных блоков.

1. Разновидности зимней резины

У вас есть два варианта: нешипованная резина (европейская и скандинавская) и шипованная резина.

Европейская резина подойдет для водителей, которые любят быструю езду. У нее наиболее эффективное сцепление с дорогой при плохой погоде, диагональный рисунок протектора, много водоотводных каналов.

подойдет для водителей, которые любят быструю езду. У нее наиболее эффективное сцепление с дорогой при плохой погоде, диагональный рисунок протектора, много водоотводных каналов. Скандинавская резина подойдет для тех, кто ездит не очень быстро. Она имеет хорошее сцепление с дорогой на льду, мягкие по жесткости шины, рисунок состоит из особых прямоугольников или ромбов, во время движения легко проламывает ледяной покров. Подходит для асфальтовых дорог.

подойдет для тех, кто ездит не очень быстро. Она имеет хорошее сцепление с дорогой на льду, мягкие по жесткости шины, рисунок состоит из особых прямоугольников или ромбов, во время движения легко проламывает ледяной покров. Подходит для асфальтовых дорог. Шипованная резина имеет эффективное “прилипание” к заледенелой дороге и быстрое торможение в экстренных случаях. Идеально подходит для водителей, что только недавно сели за руль. Шины средней жесткости, рисунок протектора извилистый и волнообразный. Но стоит обратить внимание, что в некоторых странах Европы шипованная резина запрещена.

2. Производитель и спецификация резины

Как правило, дешевая зимняя резина не совсем качественная. Поэтому обязательно изучите спецификацию, а также посмотрите отзывы о выбранной модели и производителе.

Лучше всего поискать на нескольких площадках.

3. Проведите для покрышки своеобразный тест-драйв.

Проведите по шине текстильной перчаткой в направлении рисунка протектора. Если на пути вашей руки не было никаких препятствий, значит, продукт хороший.

4. Срок годности зимней резины

По ГОСТу, новая резина должна храниться не больше 2-х лет.

5. Изучите маркировку

Прежде чем купить новую зимнюю “обувь” для автомобиля попросите у продавца сертификат соответствия европейским и украинским стандартам.

Напомним, сайт Факты ICTV сделали тест, который покажет, безопасный ли вы водитель.