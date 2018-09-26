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Как выбрать зимнюю резину

Есть 5 основных моментов, на которые необходимо обращать внимание при выборе зимней резины: рисунок протектора, шипы, производитель, спецификация, маркировка.

Как выбрать зимнюю резину для авто и когда ее лучше ставить.

Специалисты советуют посетить шиномонтаж, как только температура воздуха опуститься ниже +7.

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А сами советы по выбору зимней резины можно разделить на несколько важных блоков.

1. Разновидности зимней резины

У вас есть два варианта: нешипованная резина (европейская и скандинавская) и шипованная резина.

  • Европейская резина подойдет для водителей, которые любят быструю езду. У нее наиболее эффективное сцепление с дорогой при плохой погоде, диагональный рисунок протектора, много водоотводных каналов.
  • Скандинавская резина подойдет для тех, кто ездит не очень быстро. Она имеет хорошее сцепление с дорогой на льду, мягкие по жесткости шины, рисунок состоит из особых прямоугольников или ромбов, во время движения легко проламывает ледяной покров. Подходит для асфальтовых дорог.
  • Шипованная резина имеет эффективное “прилипание” к заледенелой дороге и быстрое торможение в экстренных случаях. Идеально подходит для водителей, что только недавно сели за руль. Шины средней жесткости, рисунок протектора извилистый и волнообразный. Но стоит обратить внимание, что в некоторых странах Европы шипованная резина запрещена.

2. Производитель и спецификация резины

Как правило, дешевая зимняя резина не совсем качественная. Поэтому обязательно изучите спецификацию, а также посмотрите отзывы о выбранной модели и производителе.

Лучше всего поискать на нескольких площадках.

3. Проведите для покрышки своеобразный тест-драйв.

Проведите по шине текстильной перчаткой в направлении рисунка протектора. Если на пути вашей руки не было никаких препятствий, значит, продукт хороший.

4. Срок годности зимней резины

По ГОСТу, новая резина должна храниться не больше 2-х лет.

5. Изучите маркировку

Прежде чем купить новую зимнюю “обувь” для автомобиля попросите у продавца сертификат соответствия европейским и украинским стандартам.

Напомним, сайт Факты ICTV сделали тест, который покажет, безопасный ли вы водитель.

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