Патрульная полиция начала получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил в Facebook специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения и заместитель главы Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

– Патрульная полиция получила на руки сертифицированные и проверенные Трукамы. Кроме скорости, прибор может фиксировать факт нарушения правил остановки или стоянки в привязке ко времени и пространству! А это значит, что при наличии водителя будет выписан штраф. А при его отсутствии – эвакуация ТС на штрафплощадку! – отметил он.

Подтвердил эту информацию в комментарии УНИАН директор Департамента МВД Украины Артем Шевченко.

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– Они у нас уже были. Они не поступали. Завтра поступят…Уже завершен процесс пересертификации, их надо было юридически еще раз пересертифицировать…Главный элемент – начало контроля скорости. Но их немного, – сказал он.

По его словам, патрульные начнут использовать TruCAM в ближайшее время.

К слову, 27 сентября начинают действовать новые правила эвакуации транспортных средств.