27 сентября начинают действовать новые правила эвакуации транспортных средств. Кроме того, в силу вступают и новые штрафы за некоторые правонарушения. Сколько и за что придется платить нарушителям – читайте в материале Фактов ICTV.

Закон касательно эвакуации полицией препятствующих движению транспорта припаркованных автомобилей вступит в силу 27 сентября.

Кроме того, изменения внесены в размеры штрафов.

Новые штрафы

За эвакуацию автомобиля весом до 2-х тонн нужно будет заплатить 600 грн.

К этому нужно еще добавить стоимость хранения автомобиля на штрафплощадке (первые семь суток – 140 грн в сутки), к тому же НДС и штраф за нарушение ПДД. Эвакуация тяжелых машин будет стоить дороже.

За некоторые правонарушения придется заплатить аж в 20 раз больше. За превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час водитель будет вынужден заплатить штраф до 3,4 тыс (ранее – 510 грн).

За побег с места дорожно-транспортного происшествия заставят уплатить штраф от 255 грн. до 3,4 тыс. Также за это могут отдельно лишить прав сроком до 6 месяцев.

За управление автомобилем без прав, или несоответствующей категории штраф может достичь 10,2 тыс (ранее – 510 гривен). Если водитель снова сядет за руль и не будет при себе прав, то уже заплатит в 4 раза больше – 40,8 тыс. грн.

Украинские водители, лишенные права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20,4 тыс.

За повторное правонарушение штраф возрастет в 2 раза. Относительно неправильной парковки машины: инспекторы обязаны составлять протоколы нарушений даже без водителя.

Кто и за что эвакуирует

Закон разрешает полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.

Вашу машину эвакуируют, если нарушены правила остановки, стоянки, парковки, если не оплачена парковка, если припаркованный автомобиль значительно мешает дорожному движению.

Автомобиль “уедет” на штрафплощадку, если он оставлен на проезжей части в два и более рядов, на трамвайных путях, мостах, на пешеходных переходах или возле них, на перекрестках и у возле них, ближе 30 метров от остановки общественного транспорта, ближе, чем 10 метров от места дорожных работ и др.

Неправильная парковка обязательно должна быть зафиксирована с помощью фото или видео. Владелец эвакуированного автомобиля сначала должен оплатить стоимость транспортировки, хранения и штраф, после чего сможет его забрать.

Как сообщат об эвакуации авто

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

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Где надо парковаться

Напомним, остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах либо на обочине.

При отсутствии специально отведенных мест либо обочины или если остановка либо стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения).