Подготовиться к длительной поездке на авто нужно заранее. Например, составить списки необходимых вещей и упаковать развлечения в дорогу. Ко Всемирному дню туризма Факты ICTV собрали несколько советов, как собраться в путешествие на авто.

27 сентября традиционно отмечается Всемирный день туризма.

Специально к празднику, мы подготовили 5 простых советов, чтобы длительное путешествие на автомобиле не превратилась в ад.

Составьте списки за неделю-две до поездки.

Пропишите перечень вещей, которые вы возьмете с собой, а также список дел, которые необходимо сделать до поездки.

К примеру, подготовка авто к перевозке, мойка, полировка или чистка.

Запись на бумаге поможет вам меньше переживать о том, что вы что-то забудете.

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Соберите вещи за несколько дней до поездки.

Это позволит обдумать, какие вещи необходимо добавить/убрать, а также снизит уровень стресса.

Упакуйте дополнительный ручной багаж.

Вы можете положить книги, электронные развлечения, закуски, которые не портятся, а также напитки.

Учтите, что если возьмете в дорогу газированные напитки, из них может выйти газ.

Убедитесь, что собрали развлечения в дорогу.

Если берете портативный DVD-плеер, заранее убедитесь, что авто подготовлено к его установке.

Если едете с ребенком, не забудьте взять игрушки.

Зарядите все электронные устройства, даже если есть зарядное устройство для авто.

Намного комфортнее сидеть на заднем сиденье с телефоном или планшетом, а не путаться в шнурах.

Кстати, Факты ICTV создали плейлист из 100 песен для авто, которые не дадут вам скучать за рулем.