С 27 сентября в Украине начали действовать только новые штрафы за неправильную парковку. Факты ICTV рассказывают, почему новый закон не работает на 100%, эффективны ли новые правила парковки и почему украинцы пока не будут платить двадцатикратных штрафов за превышение скорости.

Закон Украины № 2262 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств вступил в силу 27 сентября.

В частности новые внедрения должны решить проблему с трафиком, разгрузить правую полосу от припаркованных машин и повысить культуру вождения в целом.

Однако, повышение штрафов за превышение скорости или вождение без прав пока не предусмотрено. Они определяются Кодексом Украины об административных правонарушениях. Сейчас существует только законопроект изменений, но он должен быть утвержден Верховной Радой.

Напомним, Факты ICTV писали о введении новых штрафов и о новых правилах парковки.

Почему закон еще “не работает”

Закон вводят постепенно. Так, сегодня в Киевском городском совете определили 68 улиц, на которых будут проводиться эвакуации авто, которые нарушают правила.

По факту, с 27 сентября вступили в силу только новые правила парковки. Для того, чтобы другие правила вступили в силу, Кабмину следует имплементировать закон. То есть, прописать трактовки положений законопроекта, создать единую базу правонарушений и провести ряд технических работ. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

Полгода с момента принятия закона оказалось недостаточно чтобы все урегулировать. Более того, тратить государственные средства на реализацию закона стало возможно лишь с 27 сентября.

По новым правилам эвакуировать машину могут не только сотрудники полиции, но и инспекторы по парковке. Для этого они должны сделать два фото автомобиля с разных ракурсов и занести их в соответствующую базу. Однако, у них пока нет ни оборудования, ни базы.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что новые правила парковки будут действовать после утверждения подзаконных актов. Ведь единые стандарты технических средств, которые фиксировать нарушения, пока не внедрены.

Преодолеть коррупцию

Парковочная система — одна из самых коррумпированных. Именно поэтому новый законопроект направлен на более прозрачную ее деятельность.

Так, городские администрации будут иметь дополнительные полномочия, чтобы создавать инспекции, которые будут заниматься взысканием штрафов. Водитель не будет давать деньги парковщику в руки. Уплата штрафов только через паркомат или телефонный приложение.

Фото- и видеофиксация — “письма счастья” возвращаются

По новым правилам в Украине повторно вводят систему фото- и видеофиксации правонарушений. В частности, в МВД обещали урегулировать вопрос уже к концу 2018 года.

– Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 годов, когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу, – отметил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба МВД.

Результаты фото- и видеофиксации будут храниться в Реестре административных правонарушений и будут регулироваться МВД. Пока нет Реестра, невозможно запустить штрафы. Поэтому, о двадцатикратных штрафах за вождение без прав говорить рано.

Кстати, за нарушение будет платить не собственник авто, а нарушитель. Для владельцев авто на еврономерах отдельное правило — платить будет тот, кто ввез машину в страну. Поэтому тем, кто занимался подобным “бизнесом”, придется платить штрафы своих клиентов.

По сравнению с европейскими штрафами

Страны с рекордно низкими показателями смертности в ДТП — Нидерланды, Швеция, Великобритания. Там количество смертей составляет менее 3 на каждые 100 тыс. населения.

В Европе серьезно относятся к правилам дорожного движения. Одно из составляющих высокой культуры вождения — жесткие правила и большие штрафы.

На всех европейских автобанах действует система видеофиксации. Так, за превышение скорости на 3 км штрафы составляют от 15 евро, а за превышение более 40 км — от 200 евро.

В Польше, например, за превышение скорости в населенных пунктах могут отобрать права на 3 месяца. А вождение без водительского удостоверения может стоить до 10 лет без права его получить.

В основном, в странах Европы действует система штрафных баллов. Так, кроме уплаты штрафа, в специальной базе у водителя снимают баллы. В Германии водитель имеет 8 баллов, потратив которые, он лишается водительского удостоверения минимум на полгода.

В общем, новые украинские штрафы несколько ниже европейских расценок. И меры пока не такие радикальные.

Эффективность и практичность закона

Факты ICTV опросили киевских водителей и узнали, эффективны ли новые штрафы за парковку и как они изменят ситуацию в крупных городах.

Мне нововведения нравятся. Возможно, станет меньше людей, которые оставляют машины где угодно и паркуются в три ряда. И, соответственно, станет меньше пробок. Еще бы сделали больше официальных парковок, но у нас жадный народ — им жалко 5-7 грн за стоянку, — комментирует водитель Валерий.

На нехватку паркомест жалуются почти все водители. Сейчас в Киеве около 250 тыс. парковочных мест.

В Европе обычно рассчитывают паркоместа на 17-18% жителей города. По европейскому стандарту в Киеве должно быть 500 тыс. мест, то есть вдвое больше чем сейчас.

В нашей стране все наоборот. Штрафы прописали, за закон проголосовали. Но, у нас, особенно в больших городах, катастрофически не хватает паркомест и нет нормальной разметки, — возмущается участница дорожного движения Надежда.

Пока не было парковочной реформы, не было и инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в строительство парковок. По словам Дмитрия Белоцерковца, сейчас инвесторы начали проявлять инициативу:

– Нарабатывается большое количество мест по строительству паркингов, создан соответствующий инвестиционный журнал, который будет массово предлагаться инвесторам. Сегодня уже проявляют инициативу некоторые международные компании.

Таким образом, повышение штрафов за нарушение ПДД — фейк. Существует соответствующий законопроект, но в Верховной Раде за него еще не проголосовали.

Хоть закон уже принят, штрафы за парковку будут введены после того, как Кабмин решит технические вопросы. В частности, в МВД пообещали установить видеофиксацию до конца года.

Штрафы за неправильную парковку начали действовать, однако возникли проблемы. Нет подзаконных актов, единой базы правонарушений, так же нет и сертифицированной техники для фотофиксации нарушений, не определили штраф-площадки, нет специальных квитанций, ни в одном городе не созданы муниципальные службы, которые должны штрафовать правонарушителей.

Более того, в Киеве недостаточно паркомест. Власти пообещали привлечь инвесторов для строительства наземных и подземных парковок в ближайшее время.

Фото: dreamstime, gettyimages

Лилия Ященко