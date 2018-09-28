В Японии представили первый автомобиль, который на 90% сделан из пластмассы.

В Японии представили первый электромобиль, который на 90% сделан из различных видов пластмасс, сообщает NHK.

Разрабатывали электрокар ученые Токийского университета и производители авто.

За счет различных видов пластмасс, автомобиль получился на 40% легче обычного, что открывает новые перспективы в развитии электромобилей.

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К слову, на дорогах засняли BMW X6M, который должен появиться на рынке в 2020 году.

Фото: NHK

Видео: NHK