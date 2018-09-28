В Японии представили первый автомобиль, который на 90% сделан из пластмассы.
В Японии представили первый электромобиль, который на 90% сделан из различных видов пластмасс, сообщает NHK.
Разрабатывали электрокар ученые Токийского университета и производители авто.
За счет различных видов пластмасс, автомобиль получился на 40% легче обычного, что открывает новые перспективы в развитии электромобилей.
およそ９割が樹脂でできた次世代の電気自動車のコンセプトカーが完成し、都内で公開されました。金属を使った従来の車に比べて大幅な軽量化が図られ、エネルギー効率がよい電気自動車の開発につながると期待されています。https://t.co/TuM82YTkbT #nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/zMEe7UvaiV
— NHKニュース (@nhk_news) 28 сентября 2018 г.
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К слову, на дорогах засняли BMW X6M, который должен появиться на рынке в 2020 году.
Фото: NHK
Видео: NHK