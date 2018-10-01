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В Киеве ограничат движение: когда и схема проезда

В воскресенье, 7 октября, будет ограничено движение в связи с проведением Киевского марафона.

Київ

Об этом сообщает Киев автомобильный.

Просим обратить внимание на карту в большом расширении.

Все дороги, на которых ограничивается движение (кроме Крещатика), будут открыты до 16.00. Многие даже раньше.
Организаторы извиняются за неудобства и рекомендуют заранее спланировать передвижение по городу альтернативным маршрутом.

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К слову, Факты ICTV подготовили перечень мероприятий в октябре, которые безусловно достойны внимания.

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