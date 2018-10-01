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День автомобилиста 2018: когда празднуют

В последнее воскресенье октября работники автотранспортной отрасли, а также все, кто сидит за рулем, празднуют День автомобилиста.

День автомобіліста

День автомобилиста в 2018 году приходится на 28 октября.

В Украине этот профессиональный праздник закреплен указом президента от 13 октября 1993 года.

Полное название праздника – День автомобилиста и дорожника. То есть его отмечают также работники дорожного хозяйства.

Читайте: Поздравления ко Дню автомобилиста

Сам праздник имеет более глубокую историю. День автомобилиста начали отмечать еще со времен Советского Союза под названием День водителя.

Ранее Факты ICTV составили топ-5 на лучших подарков на День автомобилиста.

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