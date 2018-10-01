PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Обязательное включение фар днем: причины и штраф за невыполнение/

Обязательное включение фар днем: причины и штраф за невыполнение

С 1 октября все водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах.

Фари

С 1 октября всем водителям на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, сообщает полиция Киевской области в Facebook.

– В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное, – говорится в сообщении.

По словам полиции, именно в этот период возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

Читайте: Новые штрафы в Украине: почему действуют не все и не везде

За игнорирование вышеуказанной нормы предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 425 гривен.

К слову, патрульная полиция начала получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка