С 1 октября все водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах.

С 1 октября всем водителям на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, сообщает полиция Киевской области в Facebook.

– В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное, – говорится в сообщении.

По словам полиции, именно в этот период возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

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За игнорирование вышеуказанной нормы предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 425 гривен.

К слову, патрульная полиция начала получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения.