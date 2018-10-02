Китайский автопроизводитель Chery отзовет почти 176 тысяч машин из-за дефекта в бензонасосах.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка во вторник, 2 октября.
Кампания, которая начнется 1 ноября, затронет автомобили семи моделей, включая A5 и Cowin 3, выпущенные в период с 1 марта 2005 года по 24 июня 2016 года.
Дефекты в бензонасосе могут привести к тому, что машина на ходу заглохнет, что создает угрозу безопасности.
Автопроизводитель проведет замену дефектных деталей бесплатно.
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К слову, немецкая компания Porsche решила окончательно отказаться от дизельных двигателей.
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