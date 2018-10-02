Маленький хэтчбек Renault K-ZE станет глобальной моделью, которая встанет на конвейер в 2019 году.

Электромобиль Renault K-ZE выполнен в формате городского мини-кроссовера A-класса (скорее всего на основе бюджетного кроссовера Renault Kwid, так как используется та же платформа CMF A в адаптированном варианте). Данных о мощности двигателя и емкости батареи пока нет, но разработчики обещают запас хода не менее 250 км по измерительному циклу NEDC, сообщает itc.ua.

Электрокар будет оснащаться “двойной зарядной системой”, которая совместима как с домашней бытовой электросетью, так и с коммерческими станциями скоростной зарядки.

Renault K-ZE получит такие функции, как камеру заднего вида, задние парктроники и крупный экран на центральной консоли с навигацией и онлайн-сервисами.

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Планируется, что новинка займет в линейке производителя место ниже Renault ZOE, то есть будет компактнее и дешевле этого городского электрохэтчбека. Ранее в качестве слухов озвучивался ценник в $8500.

Напомним, первые бюджетные электромобили Zotye E200, произведенные в Беларуси, сошли с конвейера.