За последние 2 месяца цены на бензин стремительно возросли в среднем на 3 гривны за один литр. Факты ICTV разобрались, с чем связано это повышение и чего ждать в ближайшие месяцы.

Заметный рост цены на бензин в этом году начался в августе. До сентября цена за литр бензина А-95 поднялась, в среднем, с 29,34 гривен до 30,33 гривен. Сейчас же темпы роста увеличились еще больше, и за сентябрь цена на горючее поднялась до среднего показателя в 32,23 гривны.

Тем временем продолжает стремительно расти и цена на нефть. В начале года цена за баррель составляла приблизительно $68, а сейчас выросла почти до $85.

Эксперты считают, что рост цен на нефть обусловлены сложной ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Кроме того, поднимает цену “черного золота” и политика США. В частности, выход из ядерной сделки, которая была заключена 44 президентом Америки Бараком Обамой.

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Для Украины подорожание нефти совсем невыгодно, ведь именно из-за этого растут цены на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и т.п.), а также может вырасти цена на газ (приблизительно на 10%).

Факты ICTV обратились к члену Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрию Корольчуку и узнали, почему растут цены на бензин и чего ждать в ближайшем будущем.

За последние 2 месяца цены на бензин выросли почти на 3 гривны. С чем это связано?

– Обычно это связано с ростом цены на нефть и небольшим ослаблением курса валюты, хотя большую роль, конечно, играет первый вопрос. По прогнозам, международные инвестиционные компании прогнозировали примерно $75 до конца этого года. Хотя реалистичные оценки, и мои лично, были примерно $80 до конца 2018 года, однако никак не $85 на начало октября. Мне очень хотелось бы увидеть людей, которые в 2015 году убеждали в том, что нефть будет по $20. Конечно, частично это были и политические заявления – что Россия пострадала. Однако от этого на самом деле страдали все: Саудовская Аравия, США, Африканские страны, Норвегия.

Нефть в этом году сильно выросла в цене. С чем связана эта тенденция? Продолжится ли она?

– То, что сейчас происходит на рынке – это попытки нащупать рубеж. Это делают спекулянты. После того, как США вернулись на рынок, они увеличивают добычу нефти и ее продажу, а значит у них есть заинтересованность в высокой цены на нее. Вот они и запустили этих спекулянтов. Их забирали в 2014-2015 годах, когда цена на нефть снизилась. Некоторые, конечно, говорят, что это и Саудовская Аравия запускает спекулянтов, однако им такая высокая цена на нефть не так важна. Саудовской Аравии достаточно цены в $70 для того, чтобы реализовать свои проекты (построение зимних парков, роботов и т.д.).

Продолжится ли рост цен на нефть?

– На самом деле, сейчас обоснованная цена должна быть не выше $75. Я считаю, что цена откатится до $80. Прогноз на следующий год был $85 до середины 2019 года, а он уже сейчас поднялся до этой отметки, поэтому я думаю, при сохранении таких тенденций, в следующем году мы уже можем увидеть цену в $90.

Какую цену на бензин можно ожидать в ближайшем будущем?

– Для Украины такая цена означает, что к стоимости бензина А-95 добавится еще где-то 3 гривны к среднему показателю и уже будет где-то 35,5 гривен, и к дизтопливу добавится 3 гривны и может быть цена где-то 34 гривны. Также может подтянуться и газ. Сейчас средняя цена около 15 гривен, грубо говоря, а будет примерно 18 гривен, а в пиковые периоды будут “щупать” цену в 20 гривен.

Что можно было сделать, чтобы цены на бензин не росли так быстро?

– К сожалению, 4 года наша власть слушала рассказы о том, что нефть будет падать, а не будет дорогой. Однако за это время была возможность сделать резервы нефтепродуктов, предусмотреть вариант долгосрочных закупок на мировых рынках государством и его переработки. Это могло бы дать определенную экономию.

Согласно рейтингу Bloomberg, цена на бензин в Украине находится где-то между Канадой и ЮАР, где стоимость топлива составляет $1,12 – $1,14 (приблизительно 20-е место по дешевизне).

Что касается Европы, бензин в Украине – один из самых дешевых, хоть и не намного. Так, у Польши средняя цена составляет $1,35, Чешской Республики – $1,5, а у Словакии – $1,63.

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