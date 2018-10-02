Правильно выбрать незамерзайку для своего авто можно, если внимательно изучить состав стеклоомывающей жидкости для зимы.

Какую незамерзайку лучше купить – на этот вопрос эксперты уже давно нашли определенный ответ. Но для начала давайте разберемся, с какими стеклоочистительными жидкостями можно столкнуться на рынке.

Незамерзайка, как правило, классифицируется по виду спирта, использованному во время производства. Их можно встретить трех видов.

Виды спиртов в стеклоомывателях для зимы

Самый дешевый. Метиловый (запрещен законодательством). Самая дешевая незамерзайка производится с добавлением метилового спирта (он же метанол). Минусы: может отравить водителя и пассажиров, если его концентрация в воздухе превысит норму.

Самый оптимальный. Этиловый. Стеклоомыватель на базе этилового спирта, который является действующим компонентом алкогольных напитков, самая дорогая и безвредная. Минусы: высокая стоимость спирта не пользуется спросом у производителей.

Самый ходовой. Изопропиловый (изопропанол). Стоит сравнительно не дорого, довольно качественная, и не наносит вреда организму человека. Минуса: узнать можно по характерному запаху (ацетона).

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Какую незамерзайку выбрать

Не у каждого водителя в нашей стране поднимется рука залить в машину дорогостоящий этанол. При этом дешевый и токсичный метиловый спирт не лучший выбор – ведь экономить на здоровье дороже выйдет. Остается изопропанол.

Вот основные параметры качественной незамерзайки на базе изоприлового спирта:

Жидкость должна быть прозрачной (без каких-либо механических примесей);

После встряхивания канистры на поверхности образуется плотная пена;

На этикетке присутствует полная информация о продукте;

Присутствие сертификата качества.

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