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10 самых популярных авто сентября в Украине

В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями на 6,8 тысяч штук, что почти на 14% меньше относительно показателей продаж прошлого года. Самой популярной маркой стала Toyota.

Сформировавшаяся летом позитивная динамика на рынке относительно показателей продаж прошлого года вновь сменилась на падение, сообщает Укравтопром.

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Самые популярные авто в Украине за сентябрь

  • Первую строчку рейтинга Toyota заняла с показателем 918 реализованных автомобилей.  (Относительно прошлого года этот японский бренд ухудшил свой сентябрьский результат почти на 20%)
  • На втором месте Renault с показателем 697 авто. (Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 2%)
  • Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 501 новую машину немецкой народной марки. (Volkswagen отстал от своего прошлогоднего результата более чем на -34%)
  • Четвертое место у KIA – 436 авто (-5% к сент. 2017 г)
  • Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров еще один представитель корейского автопрома – Hyundai, в активе которого 407 регистраций новых легковых автомобилей или на 2% больше чем годом ранее

Также в ТОП-10 рынка сентября попали:

  • Nissan – 402 шт. (-9%)
  • Skoda – 373 шт. (-37%)
  • Mazda – 326 шт. (+12%)
  • Suzuki – 257 шт. (+13%)
  • Mitsubishi – 234 шт. (+54%)

Напомним, Volkswagen Tayron полностью рассекречен.

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