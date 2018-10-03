В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями на 6,8 тысяч штук, что почти на 14% меньше относительно показателей продаж прошлого года. Самой популярной маркой стала Toyota.
Сформировавшаяся летом позитивная динамика на рынке относительно показателей продаж прошлого года вновь сменилась на падение, сообщает Укравтопром.
Читайте: Renault представила бюджетный электрокар K-ZE
Самые популярные авто в Украине за сентябрь
- Первую строчку рейтинга Toyota заняла с показателем 918 реализованных автомобилей. (Относительно прошлого года этот японский бренд ухудшил свой сентябрьский результат почти на 20%)
- На втором месте Renault с показателем 697 авто. (Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 2%)
- Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 501 новую машину немецкой народной марки. (Volkswagen отстал от своего прошлогоднего результата более чем на -34%)
- Четвертое место у KIA – 436 авто (-5% к сент. 2017 г)
- Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров еще один представитель корейского автопрома – Hyundai, в активе которого 407 регистраций новых легковых автомобилей или на 2% больше чем годом ранее
Также в ТОП-10 рынка сентября попали:
- Nissan – 402 шт. (-9%)
- Skoda – 373 шт. (-37%)
- Mazda – 326 шт. (+12%)
- Suzuki – 257 шт. (+13%)
- Mitsubishi – 234 шт. (+54%)
Напомним, Volkswagen Tayron полностью рассекречен.