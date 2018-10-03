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Кабмин ввел автофиксацию нарушений ПДД

Кабмин разрешил применять средства автоматической видео- и фотофиксации нарушений ПДД на дорогах.

Кабинет министров Украины расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств, разрешив использование средств определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Соответствующее постановление Кабмин принял в среду и поручил Министерству экономического развития и торговли доработать его в трехдневный срок, пишет Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний день требования к технике с функциями фото- и видеофиксации в автоматическом режиме для фиксации нарушений ПДД не определены какими-либо нормативно-правовыми актами.

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Оценочная стоимость одного прибора, по мнению авторов документа, может составить $15-40 тыс., общая потребность в таких приборах составляет более 2 тыс., а стоимость оценки соответствия приборов может колебаться от 8 тыс. до 120 тыс. грн.

К слову, в селе в Киевской области уже подключили камеры видеофиксации нарушений ПДД.

 

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