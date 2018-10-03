Камеры подключены к областной общей системе Безопасная Киевщина.

В Киевской области в селе Новые Петровцы включили 46 камер видеофиксации, среди которых присутствуют камеры с функцией распознавания автомобильных номеров.

Об этом сообщает Полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Видеокамеры фиксируют нарушения правил дорожного движения: превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, обгона и парковки.

Все 46 аппаратов подключены к областной общей системе Безопасная Киевщина. В рамках этой программы проходит контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, а также происходит розыск автомобилей и лиц, находящихся в розыске.

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В полиции отмечают, что в ближайшее время такие камеры заработают по всей территории Вышгородского района и города Вышгород.

К слову, в министерстве инфраструктуры рассказали, во сколько обойдется система видеофиксации для всей Украины.