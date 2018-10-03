На тест-драйве у Фактов ICTV побывал обновленный Nissan Juke 2018 года в топовой комплектации.

Городской кроссовер Nissan Juke со времен своего появления вызывал немало споров и разговоров касательно своего дизайна, но тем не менее он стал очень популярным.

За время существования Nissan Juke успел дважды обновиться и нам выпала возможность протестировать его последнюю версию 2018 года.

Цены

В Украине наиболее простую версию Nissan Juke с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 л (93 л.с.), МКПП и передним приводом можно купить примерно за $14 тыс.

У нас на тест-драйве побывал Nissan Juke в топовой комплектации TEKNA с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 л (115 л.с.), вариатором X-tronic CVT и передним приводом.

Стоимость тестового автомобиля составляет около $23 тыс.

Дизайн

Вот уже второе обновление подряд Nissan не спешит кардинально менять внешность своего “жука”. Почему? Как по мне, возможно, все дело в спросе на столь экстравагантную внешность, которая вызывает, как симпатию, так и негодование у многих автомобилистов.

Слегка обновилась оптика спереди и сзади, а также радиаторная решетка V-Motion.

Силуэт остался прежним, неоднозначным, но его немного освежили, сделав “подтяжку лица”. 🙂

Нельзя не обратить внимание и на ярко-синие контрастные вставки по периметру кузова, которые являются отличительной чертой персонализации Nissan Design Studio. Синяя матовая краска на белом фоне смотрится стильно, свежо и легко.

Салон

В салоне также сразу обращаешь внимание на ярко-синие вставки, которые переплетаются с внешним дизайном авто.

Яркие матовые вставки приятные на ощупь, на первый взгляд материалы обещают быть долговечными, хотя это уже покажет только время.

Пластик торпедо и дверных карт жестковат, над панелью приборов выделяется оригинальный козырек.

Панель приборов разделена на два колодца, между которыми небольшой цифровой дисплей. Со считыванием информации проблем не возникало.

Рулевое колесо оснащено регулировкой только по высоте, и в некотором роде приходится подстраиваться под автомобиль. На руль вынесено управление круиз-контролем, телефоном и мультимедиа. В пользовании удобно, но если смотреть на обновленные Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, то там элементы управления уже видоизменились.

Сидения водителя оснащено механическими регулировками, диапазон которых позволяет удобно усесться за рулем Nissan Juke.

Изюминкой водительского сидения, да и Nissan Juke в целом, является аудиосистема BOSE Personal с дополнительными двумя динамиками UltraNearfield в водительском подголовнике.

Шесть динамиков дают отличное звучание, а интегрированные в подголовник колонки придают дополнительных ощущений, но вот услышать пассажиров теперь непросто. 🙂

Салон кожаный, передние сидения оснащены двухуровневым подогревом. На тоннеле между водителем и пассажиром есть два подстаканника.

На центральной консоли расположен дисплей мультимедийной системы Nissan Connect.

На дисплей выводится данные медиа, камер кругового обзора и навигации. Немного смутил размер самого дисплея и качество изображения. Но, даже несмотря на качество картинки, недооценить камеры кругового обзора сложно.

Под дисплеем находится блок управления климат-контролем с отдельным экраном. Все достаточно просто и 5 минут хватает, чтобы разобраться как все работает.

Климат-контроль делит дисплей еще с одной системой, которая к климатической установки отношения не имеет вообще – Nissan Dynamic Control System. Меню этой системы открывается нажатием на кнопку D-MODE, но об этом чуть позже.

Внизу центральной консоли есть два разъема USB и AUX, которые позволяют подключать носители со своей музыкой либо же заряжать телефон. К слову, по Bluetooth смартфон также подключается без проблем.

У переднего пассажира места достаточно, жалоб не поступало. 🙂

Сзади, что ожидаемо, с пространством довольно скромно, да и сама посадка несколько усложнена из-за узкого дверного проема.

Вдвоем на заднем диване терпимо, втроем в городском режиме пойдет, но в дальней поездке будет не очень комфортно.

Объем багажника составляет 354 л. Есть ограничительный фальшпол-органайзер, который делит багажник на два отсека.

Этот фальшпол можно убрать и тогда вы получите довольно внушительный отсек, но тогда нужно будет привыкать к высокому порогу. Задний ряд сидений складывается в соотношении 60/40. Под вторым фальшполом – докатка.

Город

Тестовый Nissan Juke был оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 л, мощностью 117 л.с. и максимальным крутящим моментом 158 Нм.

Двигатель работал в паре с бесступенчатым вариатором X-tronic CVT.

А теперь давайте вернемся к кнопке D-MODE на центральной панели. Эта кнопка меняет меню климат-контроля на меню системы Nissan Dynamic Control System. Своего рода изюминка “Жука”, ведь на других моделях Nissan я такого не встречал.

Эта система позволяет выбрать один из трех динамических режимов и мониторить сопутствующую дорожную информацию. Система изменяет работу двигателя, КПП и рулевого управления.

ECO – экономичный режим для спокойного городского вождения.

Normal – режим, в котором все агрегаты автомобиля работают в стандартном режиме.

Sport – изменяет остроту рулевого управления, работу КПП и отклик педали газа. В этом режиме коробка передач завышает обороты двигателя и позволяет 117-сильному двигателю быть более резвым и приемистым. Но шум мотора на повышенных оборотах вместе со специфическим гулом вариатора натолкнули меня на мысль, что мой оптимальный режим в этом автомобиле – Normal. В этом режиме автомобиль чувствует себя более непринужденно, да и в салоне находится гораздо комфортнее.

Подвеска в Nissan Juke мягкая, несмотря на 18-дюймовые диски, ездить на “жуке” по нашим дорогам было комфортно. На бездорожье Nissan Juke мы не испытывали, и даже не хотелось.

Клиренс у Juke составляет 180 мм. Бровки штурмом можно брать спокойно, как и снежные бугры на стоянке.

Nissan Juke довольно компактный кроссовер и с ним удобно в городе. Первое время немного привыкаешь, к тому как выглядит фактурный капот и фары с водительского места. А так, обзорности мне хватило, парковаться легко, к габаритам привыкаешь быстро.

Габаритные размеры:

Длина 4 135 мм

Ширина 1 765 мм

Высота 1 565 мм

Колесная база 2 530 мм

Клиренс 180 мм

В городе помогает комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield, который включает в себя систему контроля полосы движения, мониторинг мертвых зон и систему кругового обзора с системой распознавания движения в зоне видимости камер.

Это удобно, ведь система сразу же оповещает о каком-либо движущемся объекте около автомобиля, когда вы выезжаете с парковки задом. Будь то ребенок, соседний автомобиль или велосипед, система покажет вам с какой стороны объект.

Сама система кругового обзора вещь удобная и к хорошему привыкаешь быстро. Даже маленький размер экрана и качество изображения не испортили мне впечатление о ее работе. 🙂

Расход топлива в городе у меня составил 8,7 л на 100 км пути.

Итог

Очень яркий кроссовер не изменил своему экстравагантному стилю даже после второго обновления и это свидетельствует лишь о том, что у него есть своя аудитория. Да, много споров вокруг дизайна, но также много и автомобилей этой модели на дорогах.

Комфорт пассажиров второго ряда немного пострадал из-за компактных размеров кроссовера.

Динамика достаточная, есть режим Sport, но мне кажется, что Normal/ECO более подобает Nissan Juke.

Для более горячих ощущений есть еще турбированная версия Nissan Juke на 190 л.с. и версия с полным приводом.

Цены на наиболее простые версии Nissan Juke стартуют с отметки $14 тыс.

Решать, как всегда, Вам. 🙂





























Тест-драйв Nissan Juke: подтяжка лица / 15 фотографий

Олесь Куница