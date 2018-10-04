На днях стартовали продажи кроссовера Audi Q8. Первым в Украине среди официальных дилеров провел презентацию салон Audi Центр Одесса Юг.

– В нем воплощены все достижения производителя. По комфорту и оснащению автомобиль не уступает представительскому седану А8, – говорит основатель крупнейшего в Украине дилерского Центра Audi Центр Одесса Юг Максим Шкиль.

Он рассказывает про Audi Q8.

Похоже, что Q8 – это вызов другим немецким машинам такого же класса BMW Х6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Как дифференцируется Audi?

– Автомобиль, который только что вышел, всегда лучше конкурентов этого класса, поскольку технологии не стоят на месте. Audi Q8 – это абсолютно новый продукт, которому нет равных. В автомобиле реализованы новейшие решения: полностью цифровая концепция управления MMI touch response, технология mild hybrid, входящая в список стандартного оснащения, новые компоненты подвески, такие как система динамического управления всеми колесами, а также широчайший набор ассистирующих систем.

Как вам Q8?

– В кроссовере удачно сочетаются технологичность и солидность. Вместо кнопок и переключателей на торпедо – две сенсорные панели. Нажимаешь на сенсорную кнопку – она ​​вибрирует в ответ. И при этом – автомобилем просто управлять даже на высокой скорости. Его крейсерская скорость 180-200 километров. Q8 едет по дороге, как по рельсам. Четко работает адаптивный круиз-контроль: он ведет автомобиль на заданной скорости, достаточно только подруливать. Когда транспорт в вашей полосе впереди сбрасывает скорость, Q8 тоже тормозит, может остановить авто от 250 километров в час до нуля. А потом по возможности восстанавливает прежнюю скорость. Со следующего года будет доступна опция автономного выезда из гаража, причем даже с прицепом.

Ведущие автопроизводители делают большую ставку на автономные машины с искусственным интеллектом. Audi также на своих концептах показывает множество новых разработок. Какие из них воплощены в новинке?

– В Q8 – десятки систем помощи при вождении. Например, машина распознает голос водителя с помощью функции настройки индивидуальной адаптации голоса. Если сказать хочу кушать, компьютер Audi найдет в интернете ближайший ресторан. К сети автомобиль присоединяют благодаря обычной сим-карте в слоте мультимедийной системы. Сигнал интернета раздается через Wi-Fi для пассажиров. Есть система удержания машины в полосе. Если водитель отвлекся и авто уходит в сторону, электроника Audi вернет кроссовер в центр полосы. В тянучках вообще можно ехать, не касаясь руля. Q8 будет оставаться в своей полосе. Светодиоды оснащены Matrix HD, что позволяет ночью определяет встречный и попутный транспорт, а также менять форму пучка света так, чтобы освещать пространство и не слепить водителей.

Пожалуй, в автомобиле десятки датчиков по всему кузову.

– Их 38. Лазерный – сканирует дорогу впереди. В случае выбоин автоматически перенастраивается подвеска кроссовера. Есть тепловые датчики – как в военных тепловизорах: в туман, ночь или снег они определяют человека или другое живое существо. Во время движения назад специальный радар сканирует, не едут ли машины перпендикулярно дороге, что удобно при выезде из парковок.

Что общего у первого електрокросовера Audi e-tron quattro, который недавно презентовали, и Q8?

– Дизайн электромобиля сдержан. Салон – похож на такой, как в Q8. Существует возможность выводить на два экрана видео с камер, установленных вместо боковых зеркал. У этих моделей немало подобных систем безопасности, опций для комфорта и помощи водителю. Е-tron – это также новая веха в развитии автопроизводителя. Для его движения не надо бензина. А на одном заряде машина проезжает до 400 километров.

В каких комплектациях предлагаете Q 8?

– Такого понятия как несколько комплектаций у нас нет. Audi ориентируется под индивидуальные запросы: наш покупатель может выбрать те опции, которые ему нужны. А на заводе Audi под его нужды соберут авто. Или же можно выбрать из имеющихся у нас кроссоверов. Стоимость автомобиля с 3-литровым турбодизельным двигателем стартует от от 57 000 €. Силовой агрегат имеет систему Mild Hybrid Electric Vehicle, что позволяет экономить почти литр топлива на каждых 100 километрах пробега. Электроника глушит двигатель, когда к остановке авто остается пару сотен метров и скорость кроссовера менее 20 км/ч.

У вас самый большой центр Audi в Украине. Чем это может быть полезно для будущих владельцев Q8?

– Нас выбирают клиенты: салон Audi Центр Одесса Юг занимает в Украине первое место по продажам машин Audi – для меня это показатель.

Почему?

– Такие технически сложные автомобили лучше выбирать с помощью профессиональных специалистов. Они проходят жесткий профессиональный отбор – поэтому клиенты чувствуют их компетентность. Второй факт: такого выбора автомобилей одной марки, как у нас, в Украине нет нигде. В большинстве салонов есть 3-4 цвета одной модели. В то время как у нас – 10-12. При этом у нас много моделей с самыми разными опциями. Всегда держим в салоне автомобили Audi в эксклюзивных цветах.

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