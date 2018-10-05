Автоконцерн Toyota отзывает почти 2,43 млн гибридных автомобилей Prius и Auris. Причина – дефекты, из-за которых может заглохнуть двигатель.

Японский автоконцерн Toyota отзывает в мастерские почти 2,43 млн гибридных автомобилей Prius и Auris, произведенных с октября 2008 по ноябрь 2014 года.

В гибридной системе выявлены дефекты, из-за которых двигатель может заглохнуть, пишет ABC news.

В компании заявили, что бесплатно обновят программное обеспечение авто, чтобы исправить эту проблему.

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Отзыву подлежат 1,25 млн авто в Японии, 807 тыс. в США, 290 тыс. в Европе и 3 тыс. в Китае, остальные – по всему миру.

К слову, в сентябре Toyota отозвала более миллиона автомобилей Prius и C-HR из-за риска возгорания.

Фото: Josefkubes/Dreamstime