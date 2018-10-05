Эксплуатация авто осенью имеет ряд особенностей из-за первых холодов, дождей и короткого светового дня.

Специалисты Nokian Tyres дали свои рекомендации по эксплуатации авто при погодных условиях осенью, пишет Автоцентр.

1. Осень – традиционная пора для начала занятий в учебных заведениях. Не забывайте об этом и будьте внимательны, когда проезжаете вблизи детских садов, школ и ВУЗов.

2. Приход осени влечет за собой сокращение светового дня. Поэтому проверьте состояние световых приборов вашего автомобиля, а при необходимости, отрегулируйте работу фар и замените тусклые лампочки.

3. Облетающая с деревьев листва может серьезно ухудшить сцепление шин с дорогой. Не забывайте об этом и старайтесь соблюдать скоростной режим, тем более, что с недавнего времени в Украине скорость движения в городе снижена с 60 до 50 км/ч.

4. Листопад привносит в жизнь автолюбителя не только хлопоты со сцеплением на дороге, но и мусор в моторном отсеке. Не поленитесь убрать листву из пространства между облицовкой радиатора и самим радиатором, а также из полости, где располагается механизм привода стеклоочистителей.

5. Чистота – залог не только здоровья, но и безопасности. Тщательно протрите все стекла, а также замените жидкость в омывательном бачке на зимнюю.

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6. Дожди, которые приходят с осенью, повышают риск возникновения такого опасного явления, как аквапланирование. Поэтому в дождь и при движении по мокрым дорогам снизьте скорость, а также сбрасывайте скорость перед лужами.

7. С наступлением осени рекомендуется нанести на кузов защитную полироль. Она предохранит лакокрасочное покрытие от вредного воздействия влаги и грязи.

8. Увеличение энергопотребления в холодное время года вызывает повышенную нагрузку на аккумулятор. Поэтому, чтобы не попасть в затруднительное положение, замените старый аккумулятор.

9. Давление в шинах при понижении температуры воздуха снижается. Поэтому не забывайте регулярно следить за давлением в шинах. Эксплуатация шин с недостаточным давлением приводит к увеличению расхода топлива, повышенному износу шин и может стать причиной аварийной ситуации.

10. Если у вас до сих пор нет комплекта зимних шин, или старый комплект износился, стоит задуматься о его замене. Остаточная высота протектора шин должна составлять не менее 4 мм.

К слову, обратите внимание на 5 основных моментов при выборе зимней резины.