Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 5 по 8 октября повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1,1 грн за литр.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Согласно сообщению, например, в сетях АЗС OKKO и WOG стоимость дизельного топлива выросла на 50 копеек за литр, до 33,49 грн, и 34,49 грн – за премиальную марку.

На АЗС Glusco в Киеве все топливо выросло на 20 копеек за литр, А-95 – 34,25 грн, ДТ – 31,75 грн. На АЗС KLO бензины и ДТ подорожали на 40-70 копеек за литр, до А-95 – 33,49 грн, ДТ – 31,99 грн.

В сети АЗС BVS цены на все бензины и ДТ выросли на 70 коп за литр, до А-95 – 32,38 грн, ДТ – 30,69 грн. Кроме того, рост цен был зафиксирован в таких сетях, как Amic Energy, Neftek, ОЛАС, Sun Oil, Маркет, и Катрал.

Таким образом, по состоянию на 8 октября 2018 года, средняя розничная цена бензина А-92 в Украине выросла до 31,72 грн/л, А-95 – 32,83 грн/л, А-95 Премиум – 33,88 грн/л, ДТ – 30,84 грн/л, ДТ Премиум – 32,36 грн/л.

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Напомним, что за последние 2 месяца цены на бензин стремительно возросли в среднем на 3 гривны за один литр. Факты ICTV разобрались, с чем связано это повышение и чего ждать в ближайшие месяцы.