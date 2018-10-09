Почти все топовые автобренды могут сейчас предложить покупателю бюджетный электрокар.
Первые серийные электрокары получились дорогими и обеспечивали маленький пробег, 100-130 км в среднем. Тем не менее, технология выжила, и сегодня большинство подобных автомобилей способно преодолеть в два раза больше пути, а стоимость лишь немного превышает аналоги с ДВС.
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Давайте посмотрим на 10 лучших электромобилей бюджетного сегмента – рейтинг составлен Autocar, передает Автоцентр.
Nissan Leaf
Во втором поколении Ниссан Лиф обзавелся батареей, обеспечивающей пробег в 270 км.
Hyundai Kona Electric
480 км пробега у этого авто на одном заряде – достойный показатель.
Renault Zoe
Батареи этого электромобиля дают ему возможность проехать 240 км.
Volkswagen e-Golf
В рамках сертификации NEDC e-Golf обещает 300 км пробега (что эквивалентно приблизительно 200 км в реальном мире).
BMW i3
Минимальный пробег – без каких-либо энергосберегающих функций и со всеми включенными потребителями энергии – составляет 130-160 км.
Hyundai Ionic Electric
Реальный пробег этого авто на одной зарядке – 200 км.
Opel Ampera-e
Пробег электрокара в рамках протокола WLTP равен 380 км.
Kia Soul EV
Корейский хэтчбек может проехать на одном заряде 160 км.
Volkswagen e-Up
Приблизительный пробег электрокара – 120-150 км.
Smart ForFour EQ
130 км пробега на одной зарядке – такой результат у этого авто.
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Фото: autocentre.ua