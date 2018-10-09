Почти все топовые автобренды могут сейчас предложить покупателю бюджетный электрокар.

Первые серийные электрокары получились дорогими и обеспечивали маленький пробег, 100-130 км в среднем. Тем не менее, технология выжила, и сегодня большинство подобных автомобилей способно преодолеть в два раза больше пути, а стоимость лишь немного превышает аналоги с ДВС.

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Давайте посмотрим на 10 лучших электромобилей бюджетного сегмента – рейтинг составлен Autocar, передает Автоцентр.

Nissan Leaf

Во втором поколении Ниссан Лиф обзавелся батареей, обеспечивающей пробег в 270 км.

Hyundai Kona Electric

480 км пробега у этого авто на одном заряде – достойный показатель.

Renault Zoe

Батареи этого электромобиля дают ему возможность проехать 240 км.

Volkswagen e-Golf

В рамках сертификации NEDC e-Golf обещает 300 км пробега (что эквивалентно приблизительно 200 км в реальном мире).

BMW i3

Минимальный пробег – без каких-либо энергосберегающих функций и со всеми включенными потребителями энергии – составляет 130-160 км.

Hyundai Ionic Electric

Реальный пробег этого авто на одной зарядке – 200 км.

Opel Ampera-e

Пробег электрокара в рамках протокола WLTP равен 380 км.

Kia Soul EV

Корейский хэтчбек может проехать на одном заряде 160 км.

Volkswagen e-Up

Приблизительный пробег электрокара – 120-150 км.

Smart ForFour EQ

130 км пробега на одной зарядке – такой результат у этого авто.

К слову, Факты ICTV писали про 10 самых популярных авто сентября в Украине.

Фото: autocentre.ua