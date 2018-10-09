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17 улиц Киева, где можно ехать со скоростью 80 км/ч (СПИСОК)

На 17 улицах Киева разрешили движение автомобилей со скоростью 80 км/ч.

Спідометр

На пленарном заседании Киевского городского совета утвердили решение о повышении скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах в период с 1 апреля до 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

– Для комфорта и удобства водителей мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч… Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне, – заявил заместитель городского главы— секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Скорость движения увеличат на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Соборности.

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К слову, ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 5 по 8 октября повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1,1 грн за литр.

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