На 17 улицах Киева разрешили движение автомобилей со скоростью 80 км/ч.

На пленарном заседании Киевского городского совета утвердили решение о повышении скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах в период с 1 апреля до 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

– Для комфорта и удобства водителей мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч… Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне, – заявил заместитель городского главы— секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Скорость движения увеличат на следующих участках:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности.

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