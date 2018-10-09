С 8 октября украинская патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam. Эффективность видеофиксации, юридические неточности и как избежать штрафа – в материале Фактов ICTV.

Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге отчитался, что по Украине установлено 25 TruCam, а дополнительные приборы только проходят проверку и сертификацию.

Радар не имеет функционала, позволяющего измерять скорость с служебного транспорта во время движения.

– Данное устройство будет использоваться рядом со служебным транспортом, который будет стоять с включенными мигалками, и эти места, где будут находиться данные устройства уже размещены на нашем сайте и будут обновляться, – отметил Билошицкий.

С 8 по 15 октября радары TruCam для контроля скорости будут работать в пилотном режиме и в этот период водителей не будут штрафовать за превышение скорости.

По его словам, превышение скорости более чем на 20 км/ч будет стоить нарушителю 255 грн, более чем на 50 км/ч – 510 грн.

– В рамках использования данного прибора транспортные средства будут останавливаться. Постановление будет составляться на месте, – отметил Алексей Билошицкий.

Оплатить штраф нарушители могут в любом отделении банка на протяжении 15 дней.

Что такое TruCam?

Радар TruCam создавался специалистами NASA. Прибор наводит лазерный луч на автомобиль и высчитывает скорость. В случае, если она превышена, данный факт фиксируется автоматически.

В полиции заверили, что в Украине TruCam будет работать только в автоматическом режиме, а данные защищены от удаления и модификации. Причина в том, что проводится опломбирование флеш-карт, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры.

Функции TruCam:

измеряет скорость на расстоянии до 1200 м, как по встречном, так и в попутном направлении

работает без подзарядки 15 часов

карта памяти вмещает 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фотографий

камера делает 3 кадра в секунду

качественный снимок делается с 70 м.

Как в Европе фиксируют превышение скорости

В Германии радары размещены повсюду. Кроме того, нередко можно встретить полицейских с устройствами фиксации скорости, которые любят прятаться за домами и деревьями.

В свою очередь, на автобанах перед радаром устанавливают предупредительный знак. Это делается для того, чтобы водители резко не тормозили, увидев камеру, и не создавали аварийные ситуации.

В Польше камеры наблюдения практически везде и в городах, и в селах, и вне населенных пунктов. Также здесь существуют специальные патрули. Они охотятся на трассах в гражданских машинах, измеряют скорость позади авто лазерным радаром.

По стопам ГАИ: предотвратят ли TruCam коррупцию

С целью предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков, портативное устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.

Так, служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных постановлений и количество сохраненных видео.

TruCam в Украине

– На данный момент, речь не идет об автоматической фиксации правонарушений. То есть, патрульная полиция будет использовать так называемые радары скорости TruСam. С учетом этого, как и раньше, все будет зависеть от действий инспекторов, поэтому мы не можем исключать фактор давления на водителей, как коррупционную составляющую. Также, необходимо изучить на практике техническую часть вопроса работы радаров, будет ли он корректно определять скорость автомобилей в потоке, – отмечает адвокат Максим Ермаков.

О проблемах с нововведением говорят и правоохранители.

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– На камеру фиксироваться номер автомобиля. В Украине не запрещается ездить по техпаспорту. Например, я возьму у товарища авто и нарушу правила, то штраф придет владельцу автомобиля. И, на данный момент, не предусмотрено на кого будут налагаться штрафные санкции, – рассказывает командир первой роты УПП в Херсонской области Вячеслав Таланян.

В Украине вернули контроль скорости на дорогах. Что изменится, по Вашему мнению? Ничего не изменится 52%, 27 голосов 27 голосов 52% 52%

Покажет время, но, вероятно, вернется вымогательство 27%, 14 голосов 14 голосов 27% 27%

Нарушители получат по заслугам, а также пополнится бюджет 13%, 7 голосов 7 голосов 13% 13%

Действительно уменьшится количество ДТП, хотя бы из-за страха водителей 8%, 4 голоса 4 голоса 8% 8% Всего голосов: 52 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Также проблематично будет наказывать водителей, которые передвигаются на авто с иностранной регистрацией.

– В случае автоматической фиксации правонарушения автомобиля, которое зарегистрировано за пределами Украины, информация о нем будет вносится в электронные реестры МВД Украины и Государственной пограничной службы Украины. После этого, лицу которое ввезло авто на территорию Украины, будет вручаться копия постановления о наложении административного взыскания за нарушение ПДД. Отказ от исполнения постановления о наложении административного взыскания, является основанием для внесения соответствующих сведений об иностранце в базу данных лиц, которым не разрешается въезд в Украину, – рассказывает адвокат.

Таким образом, гражданин Украины, который де-факто является собственником авто на евронамерах, будет избегать ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Можно ли избежать штрафа?

Лазейки в законе, которые помогут водителям обжаловать штрафы в судах всегда найдутся.

– При составлении протокола сотрудник полиции должен придерживаться определенных инструкций и положений, что на практике встречается редко. Грамотно составленный иск в суд, может подтвердить противоправность действий инспекторов и отменить выписанное постановление, – отмечает адвокат Максим Ермаков.

Однако существует вторая сторона медали, обжалование постановлений об административном правонарушении – процедура трудоемкая, долгая и дорогая. С учетом размера штрафов, обращение в суд экономически не оправдано.

– За нарушение правил парковки штрафы могут быть выписаны без присутствия водителя, а ответственность ложится на собственника авто. Такие правила могут ввести и для автоматической фиксации нарушений скоростного режима. В таких случаях, правонарушитель может признать вину и собственник не будет нести ответственность, – рассказывает адвокат.

Второй вариант развития событий, когда собственник авто, на которого выписали постановление, предоставит данные о том, что автомобиль больше не принадлежит ему.

– Собственникам транспорта, которые продали свое имущество по доверенности, добавится головной боли. Нормы данного закона противоречат принципу презумпции невиновности, который предусмотрен Конституцией и это будет еще одним основанием для обжалования подобных вопросов в суде, – отмечает Максим Ермаков.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как украинцев научат любить ПДД.

Фото: Патрульная полиция Украины, УНИАН.

Евгения Шапоренко