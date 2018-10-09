Нидерландцы Эдвин и Линзбет тер Велде отправятся в экспедицию по Антарктиде на внедорожнике Solar Voyager. На вездеходе с кузовом из переработанного пластика и силовой установкой, питающейся от солнечных батарей, им предстоит проехать 2400 км.

Об этом пишет motor.ru.

Основой для кузова Solar Voyager стали 4000 шестиугольников HexCores. Их напечатали на 3D-принтере, филамент для которого получили из предварительно измельченных пластиковых бутылок. Вездеход с двумя прицепами, общей длиной 16 метров, оснастили десятью двухсторонними солнечными панелями и шестью вакуумными трубками для растопки снега.

Общая масса Solar Voyager составляет 1485 килограммов, а максимальная скорость не превышает восьми километров в час. Арктический вездеход оборудован колесами низкого давления с усилением в виде металлической сетки, а также сберегающим тепло остеклением. В прицепах находится запас еды на 47 дней.

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LPGAN-сеть Hiber предназначена для “интернета вещей”. Она состоит из запатентованного модема с низким энергопотреблением и собственной сети низкоорбитальных спутников. Первый спутник планируется запустить в четвертом квартале 2018 года.

Стартует экспедиция из лагеря на леднике Union. Преодолеть маршрут до Южного полюса и обратно Эдвин и Линзбет планируют за 30 дней. Для связи с командным центром путешественники будут использовать первую в мире энергоэффективную спутниковую LPGAN-сеть (Low Power Global Area Network), развернутую голландской компании Hiber. С помощью нее также будет отслеживаться местоположение вездехода.

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