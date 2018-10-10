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Смогут ли владельцы авто на еврономерах получить субсидию – Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что не будут учитывать машины на еврономерах при оформлении субсидий гражданам Украины.

Об этом заявил глава департамента семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает Укринформ.

– Автомобиль на евробляхах – проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, то это невозможно использовать в официальной статистике, – сказал Музыченко.

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К слову, у украинцев, сдающих квартиры в аренду, начали массово забирать субсидии.

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