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В Украине заметили первый BMW i8 Roadster

BMW i8 Roadster добралась до Украины после премьеры на Международном автошоу в Лос-Анджелесе, состоявшейся год назад.

Фотографиями BMW i8 Roadster в Украине в фирменном цвете E-Copper metallic поделился rakshadmytro, передает Автоцентр.

Базовая стоимость BMW i8 Roadster в Украине – 4,4 млн. грн, что на полмиллиона гривен дороже, чем купе. На данный момент в модельном ряду баварского бренда на украинском рынке дороже i8 Roadster только BMW M6 (4,6 млн. грн).

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В Украине заметили первый BMW i8 Roadster / 2 фотографии

Гибридная силовая установка включает в себя полуторалитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 231 л.с. и электромотор на 143 л.с. Суммарный крутящий момент составляет 570 Нм. Разгон до 100 км/ч у гибридного родстера занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

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Автомобиль способен преодолеть 53 км исключительно на электротяге.

Напомним, BMW официально рассекретила концепт нового электрического кроссовера iNext.

Фото: rakshadmytro

 

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