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Обязательный техосмотр и тахографы. Какие сюрпризы готовят для водителей

Мининфраструктуры обнародовало для обсуждения законопроект относительно снижения аварийности на дорогах и приведения украинского законодательства в соответствие с европейским.

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало для обсуждения законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Согласно законопроекту, в Украине предлагают вернуть обязательные регулярные техосмотры транспортных средств с 1 января 2022 года.

Техосмотр предлагают проводить каждые 2 года, а также при регистрации или перерегистрации авто и смене его собственника, переоборудовании ТС, выезда за пределы таможенного контроля Украины.

Кроме того, транспортные средства предлагают оборудовать тахографами: для международных пассажирских и грузовых перевозок с 1 июля 2019 года, а для коммерческого транспорта, осуществляющего внутренние перевозки – с 1 марта 2019 года.

Транспортные средства, зарегистрированные до 16.06.2010, предлагают оборудовать аналоговыми или цифровыми тахографами, после 16.06.2010 – только цифровыми.
Читайте: Смогут ли владельцы авто на еврономерах получить субсидию - Минсоцполитики TruCam в Киеве: где будут измерять, штрафы и реакции водителей С 8 октября Нацполиция возобновляет контроль скорости на дорогах (СПИСОК ТРАСС)

Для водителей коммерческого транспорта предлагают введение Свидетельства о профессиональной компетентности, которое вместе со Свидетельством о пригодности ТС к эксплуатации добавляется к перечню обязательных документов водителя.

С 1 января 2020 года – для водителей коммерческого транспорта, осуществляющего международные пассажирские и грузовые перевозки. С 1 января 2022 года – для водителей внутренних перевозок.

В случае отсутствия документов грозит штраф 1700 грн или лишение права управления на срок до 6 месяцев.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 8 ноября 2018 года. Затем законопроект согласуют в Кабмине и внесут в Раду.

К слову, сегодня на дорогах Украины прошла акция протеста против повышения цен на топливо.

Фото: Pixabay

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