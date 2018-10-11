На дорогах Украины прошла акция протеста против повышения цен на топливо, инициированная организацией АвтоЕвроСила.

Из-за повышения цен на топливо в Украине организация АвтоЕвроСила предложила провести 11 октября акцию протеста Бойкот цене на топливо.

В рамках акции каждый водитель, находящийся за рулем, должен был остановиться в 9.00, включить свет на автомобиле и сигналить на протяжении часа.

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Акция длилась час по всей стране. Инициативу поддержали не только владельцы легковых автомобилей, но и водители маршрутных такси, рейсовых автобусов и грузовиков.