Китайская компания Geely впервые показала снимок среднеразмерного минивэна VF11.
Китайская компания Geely показала первое фото нового среднеразмерного минивэна VF11, сообщает Paul Tan’s Automotive News.
Новинка напоминает силуэт концепта Geely MPV, но отличается сужающейся к задней части кузова подоконной линией.
Автомобиль получился весьма вместительным. В нем могут ехать до 7 человек.
VF11 оснащен турбомотором JLH-3G15TD, который развивает 177 л.с. В будущем может появиться и гибридная версия автомобиля.
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К слову, маленький хэтчбек Renault K-ZE станет глобальной моделью, которая встанет на конвейер в 2019 году.
Фото: Geely
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