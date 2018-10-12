Купить новый кроссовер Skoda можно будет уже через год, а официально модель покажут в начале 2019 года.

Новинка Skoda выйдет меньше по габаритам, чем Skoda Karoq. Внешность новинки будет выполнена в стиле концепта Skoda Vision X, издание AutoExpress демонстрирует свое виденье дизайна, которое, судя по всему, очень близко к серийному варианту.

Новый кроссовер будет базироваться на компактной модульной платформе MQB A0, но в максимально увеличенной модификации с колесной базой в 2 645 мм. Это означает более вместительный салон, чем в Volkswagen T-Roc, который позиционируется выше.

Видение дизайна экспертами autoexpress.co.uk.

Несмотря на технические возможности платформы, Skoda, чтобы снизить производственные расходы, не предложит полноприводную трансмиссию для нового кроссовера. Ожидается, что автомобиль получит литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель в двух вариантах форсировки – на 95 л.с. и 115 л.с. Также возможны 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 148 л.с. и дизельный двигатель объемом 1,6 л.

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Гибридная модификация под большим вопросом, не говоря уже о полноценной электрической силовой установке.

Напомним, китайская компания Geely впервые показала снимок среднеразмерного минивэна VF11.