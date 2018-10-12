В Украине засняли уникальный бронированный седан Mercedes-Maybach S650. Цена автомобиля составляет €700 тыс.

Необычный седан Mercedes-Maybach S650 бронирован не хуже машин некоторых глав государств.

Фото опубликовал автожурналист Павел Кащук.

Mercedes защищен по стандарту VR10. Он выдерживает попадания из крупнокалиберного пулемета и способен спасти от гранатомета. Днище защищено от мин.

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Автомобиль оснащен толстыми пуленепробиваемыми стеклами и шинами, а также двумя аккумуляторами.

Задние сиденья Mercedes-Maybach получили электропривод, вентиляцию и массаж, а в отделке использованы дорогие кожа и дерево.

Mercedes-Maybach S650 оснащен 6,0-литровым V12 твин-турбо мощностью 630 л.с.

Цена бронированного автомобиля составляет €700 тыс.















Защита от пулемета и мин – бронированный Mercedes-Maybach впервые в Украине / 8 фотографий