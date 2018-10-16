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Audi изменит фирменный логотип

Новые логотипы Audi могут намекать на будущие суббренды.

Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в патентных ведомствах США и Германии новые начертания фирменного логотипа, сообщает Autoconsulting.

Четыре кольца, существующие со времен концерна Auto Union AG, объединят в единый элемент или оставят пересекающимися только средние кольца.

По мнению Quattroworld, новые логотипы могут быть связаны с расширением продуктовой линейки.

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Audi изменит фирменный логотип / 3 фотографии

В ближайшем будущем у Audi могут появиться семейства автономных и подключенных к сети моделей, на которых и будут использоваться новые эмблемы.

Например, логотип с пересекающимися центральными кольцами может символизировать связанные по протоколу V2V автомобили.

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Приближенный к современному логотипу Audi в виде колец появился в начале 1932 года, когда четыре компании, Audi, Horch, DKW и Wanderer, объединились в одну – Auto Union.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что Audi планирует выпустить 12 электрокаров.

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