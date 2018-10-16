С 16 октября водителям начнут выписывать штрафы за превышение установленных ограничений скорости движения.

С 8 октября в Украине возобновили масштабный контроль скорости на дорогах, который отсутствовал более 3 лет.

На прошлой неделе режим контроля движения был больше просветительским – водителей устно предупреждали о превышении скорости.

Однако уже с 16 октября нарушителям придется платить штрафы.

В Украине вернули контроль скорости на дорогах. Что изменится, по Вашему мнению? Ничего не изменится 52%, 40 голосов 40 голосов 52% 52%

Покажет время, но, вероятно, вернется вымогательство 29%, 22 голоса 22 голоса 29% 29%

Нарушители получат по заслугам, а также пополнится бюджет 13%, 10 голосов 10 голосов 13% 13%

Действительно уменьшится количество ДТП, хотя бы из-за страха водителей 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6% Всего голосов: 77 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Как и где будет работать

Для контроля скорости по всей Украине установили 25 TruCam. Из них на Киев и область выделили 8 устройств.

В Киеве фиксация скорости будет работать только на проспекте Бажана и проспекте Победы.

В кустах с радаром никто не будет сидеть. Патрули будут стоять только в местах, оборудованных предупреждающими знаками о видеофиксации.

При этом машины копов должны быть с включенными проблесковыми маячками.

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Штрафы

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч теперь можно получить штраф в 255 грн.

Вдвое больше – 510 грн – придется заплатить, если превысить скорость более чем на 50 км/ч.

Мы уже писали об эффективности видеофиксации и способах избежать штрафа.

Фото: Pixabay