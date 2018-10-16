То обстоятельство, что цены на бензин привязаны к мировым ценам на нефть, демонстрирует приятную тенденцию для украинских покупателей.

Наблюдавшийся некоторое время назад рост цен на топливо сменился их снижением. Удорожание было связано с повышением стоимости нефти и укреплением доллара, но теперь баррель нефти оценивают дешевле $81, а гривна демонстрирует медленное, но стабильное укрепление.

За выходные две крупные сети заправок WOG и ОККО опустили стоимость бензинов на 50 коп/л. Теперь литр “пятого” в их сетях стоит 34,99 грн., А 92-й отпускают по 33,99 грн./л.

Кроме того, в сетях Marshal, Овис, Катрал в пределах 40-50 коп/л. упала стоимость дизеля. А на ZOG этот вид топлива подешевел сразу на 1 грн.

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В итоге, средняя стоимость “пятого” бензина в Украине на сегодня составляет 33,04 грн./л (-12 копеек), а литр дизтоплива продается в рознице по 31,77 грн. (-2 копейки).

К слову, несколько дней назад на дорогах Украины прошла акция протеста против повышения цен на топливо.