Компания BMW представила новый кроссовер X7, который может вмещать до 7 человек.

Компания BMW официально представила новый кроссовер X7, начало продаж которого запланировано на март 2019 года, сообщает AutoUA.

Новинку оснастили массивной радиаторной решеткой и адаптивными светодиодными фарами головного света. Также есть вариант системы BMW Laserlight, которая освещает дорогу на расстоянии 600 метров.

На старте продаж будут доступны версии Drive30d с 3-литровой дизельной шестеркой, мощностью 265 л.с., xDrive40i с 3-литровым бензиновым мотором 340 л.с., xDrive50i с 4.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 462 л.с. и M50d с четырехнаддувной версией 3-литрового дизеля.

Во всех версиях BMW X7 будет установлена только восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Предусмотрен исключительно передний привод.



BMW X7: официальные фото и характеристики / 2 фотографии

Читайте: Audi изменит фирменный логотип

К слову, BMW i8 Roadster добралась до Украины после премьеры на Международном автошоу в Лос-Анджелесе, состоявшейся год назад.

Фото: AutoUA