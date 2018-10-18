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TruCam вне закона? Топ-3 главных ответа о радаре

Патрульная полиция опубликовала документы, удостоверяющие, что TruCam сертифицированный прибор и соответствует всем требованиям.

– Этот прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM, который был зарегистрирован в Государственном реестре средств измерительной техники за номером У3197-12., – отметил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Также среди населения существует распространенный миф, что TruCam не прошел необходимую проверку.

– Межповерочный интервал для TruCAM определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 № 437, и составляет 1 год., – добавил Билошицкий.

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TruCam вне закона? Топ-3 главных ответа о радаре / 2 фотографии

Также в патрульной полиции отметили, что правоохранители не могут влиять на точность измерения с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента.

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Полицейские не будут прятаться по кустам, так в свободном доступе есть карта с точками, где установлены камеры. Кроме того перед патрулем устанавливают предупредительные знаки, а служебный автомобиль на синих проблесковых маячка.

Ранее Факты ICTV писали, что с 16 октября водителям начнут выписывать штрафы за превышение установленных ограничений скорости движения.

Фото: УНИАН.

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