Электромобиль Fulu Mk1 производится в Китае.
В Украине начались продажи электромобиля Fulu Mk1, стоимость которого составляет 109 999 грн, что по курсу доллара по состоянию на 19 октября меньше $4 тыс.
Об этом сообщает профильный портал Autogeek.
Четырехместный электромобиль Fulu Mk1 производит компания из Китая. Он отличается довольно маленькими габаритами. Длина его составляет 2450 мм, ширина 1 230 мм, высота – 1 550 мм, а масса всего 435 кг.
Fulu Mk1: в Украине начали продавать электрокар за $4 тыс. / 2 фотографии
Электромотор развивает 2,2 кВт/ч и позволяет авто ехать с максимальной скоростью в 45 км/ч.
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Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.
Напомним, Tesla начала продавать более дешевую версию Model 3.
Фото: autogeek.com.ua
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