Электромобиль Fulu Mk1 производится в Китае.

В Украине начались продажи электромобиля Fulu Mk1, стоимость которого составляет 109 999 грн, что по курсу доллара по состоянию на 19 октября меньше $4 тыс.

Об этом сообщает профильный портал Autogeek.

Четырехместный электромобиль Fulu Mk1 производит компания из Китая. Он отличается довольно маленькими габаритами. Длина его составляет 2450 мм, ширина 1 230 мм, высота – 1 550 мм, а масса всего 435 кг.



Fulu Mk1: в Украине начали продавать электрокар за $4 тыс. / 2 фотографии

Электромотор развивает 2,2 кВт/ч и позволяет авто ехать с максимальной скоростью в 45 км/ч.

Читайте: 10 лучших бюджетных электрокаров из салона

Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.

Напомним, Tesla начала продавать более дешевую версию Model 3.

Фото: autogeek.com.ua