Электроскутеры бывают абсолютно разные и для вождения многих не нужны водительские права. Но есть исключения. В каком случае обязательно нужно удостоверение и что грозит за отсутствие документов – в материале Фактов ICTV.

Удобный, экологически чистый, экономичный, да еще и права не нужны – просто идеальное транспортное средство. Оно быстро доставит вас до работы и также молниеносно принесет вам штраф… Да, именно штраф!

Что грозит за вождение без прав?

А все из-за незнания закона. Помните, если электродвигатель вашего транспорта имеет мощность от 3 до 4 кВт, у вас обязаны быть водительские права. Их нет – инспектор вправе выписать штраф в размере 510-595 гривен.

Электротранспорт с мощность двигателя более 3 кВТ считается “механическим ТС”.

Согласно п. 2.1 ПДД “Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе удостоверение на право управления соответствующей категории, регистрационный документ… страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности”.

Другой момент – возраст водителя. Получить права на вождение электроскутера может человек, достигший 16 лет.

Кроме того, водителям двухколесной техники (скутеры и велосипеды не исключение) нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии. Во-первых, это опасно, во-вторых, за подобное нарушение водителям грозит административная ответственность — штраф в 3 400 гривен или лишение прав на 1—2 года, либо арест на 7—10 суток.

На какой электротранспорт не нужны права?

Удостоверение водителя не нужны для гиробордов – обычно маломощные транспортные средства с показателями 100-300 Вт.

Большинство гироскутеров имеет мощность в 300-700 Вт, мощные двухколесные гироскутеры типа “сигвей” – 2700 Вт.

Электроскейты (электрические самокаты) производятся мощностью от 100 до 500 Вт.

Моноколеса мощностью 350-700 Вт тоже не подпадают под определение механического транспортного средства.

Электроскутеры (или электромопеды) имеют двигатель от 250 до 2000 Вт.

Электросамокаты имеют мощность от 250 до 800 Вт.

Электробайки (электрические мотоциклы), хотя и похожи на обычные мотоциклы имеют двигатели 800 – 3000 Вт.

Как видим, многие виды электротранспорта не требуют наличий прав у водителя, ведь имеют небольшую мощность до 3 кВт. Но далеко не все. Действуйте согласно закону Украины и аварий на дорогах станет меньше. Цените жизнь других людей!

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Напомним, что Мининфраструктуры обнародовало для обсуждения законопроект относительно снижения аварийности на дорогах и приведения украинского законодательства в соответствие с европейским.