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Исторический максимум – в Украине подорожал автогаз

На украинских АЗС выросла цена на сжиженный газ на 10-50 копеек за литр, таким образом обновив исторические максимумы.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

За выходные поднялась стоимость сжиженного газа роста практически у всех участников рынка.

На 20 коп./л автогаз подорожал АЗС WOG и Shell, до 16,78 и 16,39 грн/л соответственно. На заправках БРСМ-Нафта газ подорожал на 20 коп./л до 16,29 грн/л.

В сети АЗС SOCAR и Glusco цена на газ увеличилась на 40 коп./л, до 16,79 грн/л и 16,49 грн/л соответственно.

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Кроме того, на АЗК AMIC в Киеве LPG повысился на 10 коп./л, до 16,35 грн/л. На заправках Marshal автогаз повысился на 10 коп./л 15,80 грн/л.

Кроме национальных операторов, стоимость автогаза повысили почти все региональные игроки: Укргаздобыча, Род-Ник, Олас, Катрал ЮГ, ZOG, Gas Point, Jazz Oil, Mango.

По состоянию на 22 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине повысилась до 16,13 грн/л, достигнув абсолютного ценового максимума.

Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.

Напомним, с первого ноября в Украине повысят цену на газ на 23,5%.

ФотоVoyagerix/Dreamstime.com

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