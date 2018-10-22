Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что подземный транспортный тоннель под Лос-Анджелесом (штат Калифорния, США) почти готов и откроется 10 декабря.

– Первый тоннель практически готов. Откроется 10 декабря, – написал Маск в Twitter.

Проект высокоскоростной подземной магистрали Loop задуман Маском как альтернатива наземному транспорту и метро.

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Впервые Маск заявил о проекте в декабре 2016 года, а в январе 2017-го его компания приобрела бур и начала строить тоннель, который позволит жителям Лос-Анджелеса добираться из центра города до аэропорта за 8 минут, ведь скорость движения в нем будет достигать 241 км/час.

Одна капсула сможет перевозить до 16 пассажиров, стоимость билета – $1.

Фото: Joshua Lott/ Getty Images