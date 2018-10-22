Пользование собственным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным ст. 469 ТК Украины.

К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил и наложен на него штраф в 8500 грн, сообщает пресс-служба суда.

– Пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимые с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины, – сообщили в суде.

Суть спора, как отмечается, заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита.

Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввозил указанное транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим “транзит” заявил, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

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Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. Истец обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение КСУ, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые ввезли с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 ТК Украины.

Ранее Конституционный Суд Украины растолковал ч. 2 ст. 469 ТК Украины. Согласно обьяснению КСУ, указанное правонарушение может быть совершено в форме определенных действий (изменение состояния, пользование, распоряжение) или бездействия (непринятие определенных мер) в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или которые находятся на временном хранении под таможенным контролем или помещены в режим таможенного склада. Любой другой таможенный режим, в том числе временного ввоза, не указан в приведенных положениях Кодекса.

Как известно, законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей с еврономерами рассмотрят в Верховной Раде не раньше ноября.

Фото: УНИАН