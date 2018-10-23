В последние годы мир переживает крафтовую революцию – радикальное изменение взглядов на то, какими должны быть товары и услуги. Потребители больше не хотят довольствоваться обычными товарами массового производства.

Сейчас в моде персонализированные чехлы для телефонов, локальные марки пива, индивидуальный пошив одежды по вкусу заказчика и другие решения, позволяющие купить что-то уникальное или подогнать серийный продукт под себя.

Эти тенденции не обошли стороной и автомобилестроение. Даже самые консервативные автопроизводители заметили, что многим покупателям нравятся оригинальные дизайнерские решения или яркие цветовые акценты, которыми можно разбавить сдержанную внешность обычного авто-прямо-с-конвейера.

Поэтому комплекты обвесов, с помощью которых можно преобразить серийное авто, сейчас выпускают не только традиционные производители тюнинга, но и сами автоконцерны или их придворные ателье.

Обвесы для авто – это детали для тюнинга переднего и заднего бамперов, спойлер, накладки на пороги, решетка радиатора и другие элементы. С их помощью можно изменить скучный, строгий или сдержанный дизайн обычного серийного транспортного средства. Эти элементы можно использовать по отдельности или в виде комплекта, в котором все детали выполнены в одном стиле, формирующем цельный образ.

Есть комплекты, полностью меняющие внешний вид машины, но спросом пользуются и небольшие наборы для тюнинга, которые просто добавляют перчинку в дизайн автомобиля.

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Дополнительный плюс готовых обвесов как способа тюнинга авто – это возможность установить его без радикальных изменений в конструкции кузова, а потом, если новый дизайн надоест, быстро вернуться к изначальному облику.

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Специалисты DDaudio отлично разбираются в автомобильном тюнинге и охотно помогут вам выбрать обвес, который оптимально подойдет по дизайну, конструкции и цене.

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