PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Где купить комплекты обвесов на автомобиль/

Где купить комплекты обвесов на автомобиль

В последние годы мир переживает крафтовую революцию – радикальное изменение взглядов на то, какими должны быть товары и услуги. Потребители больше не хотят довольствоваться обычными товарами массового производства.

Сейчас в моде персонализированные чехлы для телефонов, локальные марки пива, индивидуальный пошив одежды по вкусу заказчика и другие решения, позволяющие купить что-то уникальное или подогнать серийный продукт под себя.

Эти тенденции не обошли стороной и автомобилестроение. Даже самые консервативные автопроизводители заметили, что многим покупателям нравятся оригинальные дизайнерские решения или яркие цветовые акценты, которыми можно разбавить сдержанную внешность обычного авто-прямо-с-конвейера.

Поэтому комплекты обвесов, с помощью которых можно преобразить серийное авто, сейчас выпускают не только традиционные производители тюнинга, но и сами автоконцерны или их придворные ателье.

Обвесы для авто – это детали для тюнинга переднего и заднего бамперов, спойлер, накладки на пороги, решетка радиатора и другие элементы. С их помощью можно изменить скучный, строгий или сдержанный дизайн обычного серийного транспортного средства. Эти элементы можно использовать по отдельности или в виде комплекта, в котором все детали выполнены в одном стиле, формирующем цельный образ.

Есть комплекты, полностью меняющие внешний вид машины, но спросом пользуются и небольшие наборы для тюнинга, которые просто добавляют перчинку в дизайн автомобиля.

Читайте: В Японии представили автомобиль из пластмассы

Дополнительный плюс готовых обвесов как способа тюнинга авто – это возможность установить его без радикальных изменений в конструкции кузова, а потом, если новый дизайн надоест, быстро вернуться к изначальному облику.

Красивые обвесы можно подобрать в интернет-магазине DDaudio. Это клондайк качественного автотюнинга для украинских ценителей хорошего автомобильного дизайна. Здесь собраны сотни видов обвесов для различных марок и моделей авто: от бюджетных до премиум-класса.

Специалисты DDaudio отлично разбираются в автомобильном тюнинге и охотно помогут вам выбрать обвес, который оптимально подойдет по дизайну, конструкции и цене.

Автомобильные обвесы от https://ddaudio.com.ua/  – лучший способ выразить свой характер во внешнем облике автомобиля!

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вокруг Киева построят 5 крупных развязок
Исторический максимум – в Украине подорожал автогаз
Обов’язковий техогляд авто: які переваги впровадження та можливі побоювання
Езда без страховки в Украине – размеры штрафов
BMW X7
BMW X7: официальные фото и характеристики
Превышение скорости на дорогах: отныне будут штрафовать
Geely
Поместится 7 человек – новый серийный минивэн Geely VF11
Обязательный техосмотр и тахографы. Какие сюрпризы готовят для водителей
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка