Как только истекает срок действия водительских прав – вы больше не можете садиться за руль автомобиля. Факты ICTV узнали, какие штрафы ждут, если продолжить вождение с просроченными правами.

Штраф за просроченные права в Украине приравнивается к наказанию за вождение автомобиля человеком, который лишен права управлять данным транспортным средством. То есть, если вас поймали с просроченными правами за рулем, то придется заплатить 510 грн.

И не имеет значения даже, если вы ехали получать новое водительское удостоверение. Если вас остановили с просроченными правами – придется платить штраф.

Чтобы не оштрафовали при проверке, кроме прав потребуются регистрационный документ на автомобиль и полис обязательного страхования. Если по какой-либо причине вы не смогли предъявить водительское удостоверение (потеряли, забыли дома), вас ожидает штраф за езду без прав – 425 гривен. Такое же наказание ждет и в том случае, если вы забыли один из вышеуказанных документов.

Временно изъять права в случае их просрочки у вас не смогут, поскольку они не действительны, а значит по закону у вас нет права садиться за руль автомобиля. Кроме того, этот случай не подпадает в перечень ситуаций, из-за которых водителя могут временно лишить возможности управлять транспортным средством.

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Подобное наказание (штраф в 510 гривен) ждет вас и в том случае, если попробуете передать управление автомобилем лицу, которое не обладает полным пакетом документов для управления транспортным средством.

К слову, езда без страховки в Украине запрещена и наказывается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения.