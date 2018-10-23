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Движение на Леси Украинки возобновлено

На бульваре Леси Украинки в Киеве возобновили движение транспорта после масштабного ДТП.

На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева возобновили движение транспорта.

По информации Киев оперативный, открыто две полосы.

Читайте: Кран протаранил 21 авто: видео момента ДТП на Леси Украинки

Напомним, ДТП на Леси Украинки в центре Киева произошло из-за неисправных тормозов автокрана.

Водителю грозит наказание от штрафа до 3-х лет ограничения свободы.

Фото: Dronarium Украина/Facebook

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