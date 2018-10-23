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Верховный суд не признавал законными евробляхи – Южанина

Нина Южанина прокомментировала решение Верховного суда о пользовании в Украине автомобилями с иностранной регистрацией.

Народный депутат, глава Комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина заявила, что в решении суда не сказано о законности автомобилей с еврономерами.

Об этом она сообщила в эфире телеканала Прямой.

Нина Южанина отметила: суд признал, что к такому авто только не применяется ч.2 ст. 469 Таможенного кодекса.

– Суд не признал законным авто на европейской регистрации физического лица-гражданина Украины. Верховный суд акцентировал внимание на том, что фиксирование такого нарушения, как нарушение сроков транзита не применяется ч.2 ст. 469 Таможенного кодекса, – сказала она.

Также нардеп добавила, что это постановление суда может навредить украинцам.

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– Постановление может вызвать худшее положение для граждан Украины, чем вы себе представляете. Если прочитать статьи Таможенного кодекса об ответственности, можно сейчас читать ст.485 (Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей. – Ред.), на что и отсылает постановление Верховного суда. А это очень большие суммы штрафов, – подчеркнула Южанина.

Напомним, Верховный Суд принял решение, что пользование собственным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным ст. 469 ТК Украины.

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